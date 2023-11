Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag kaum verändert

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 84,85 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 84,85 CHF an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 84,97 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 84,53 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 301.617 Novartis-Aktien.

Bei 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,63 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 93,30 CHF für die Novartis-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,07 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

