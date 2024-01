Notierung im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag schwächer

31.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 4,8 Prozent auf 88,10 CHF ab.

Werbung

Die Novartis-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 88,10 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 87,68 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 88,88 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 511.094 Novartis-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,79 Prozent niedriger. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,78 CHF. Am 24.10.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,50 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.782,00 USD – das entspricht einem Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD in den Büchern gestanden hatten. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,69 USD je Novartis-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Ausblick: Novartis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind SIX-Handel: SMI mit positivem Vorzeichen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com