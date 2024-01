Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 90,13 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 2,7 Prozent auf 90,13 CHF. Bei 87,68 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 88,88 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.774.169 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 22,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 95,78 CHF.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

