Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Vormittag an

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Um 09:07 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 96,13 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 96,62 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,88 CHF. Bisher wurden via SIX SX 770.370 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF am 20.04.2024. Abschläge von 13,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,76 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,00 CHF an.

Am 29.10.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,37 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,11 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 04.02.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,54 USD je Novartis-Aktie.

