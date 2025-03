Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Vormittag Verluste

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 97,91 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 97,91 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 97,88 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,07 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 114.869 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Mit Abgaben von 14,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,86 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,54 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,13 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 28.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

