Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Montagmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 98,33 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 98,33 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 97,53 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,07 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 703.256 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. 4,46 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 83,63 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,86 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,13 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,13 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.04.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.04.2026 werfen.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

