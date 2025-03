Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,8 Prozent auf 97,84 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 97,84 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,46 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,07 CHF. Bisher wurden heute 1.459.491 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 14,52 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,86 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,13 CHF aus.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CHF gegenüber 3,67 CHF im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.04.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

