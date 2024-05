Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 90,83 CHF.

Um 09:07 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 90,83 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,78 CHF nach. Mit einem Wert von 91,11 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 165.431 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 12,80 Prozent sinken.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,70 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,34 Mrd. USD im Vergleich zu 11,98 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 18.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Novartis.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,24 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Zuversicht in Zürich: SMI steigt zum Ende des Donnerstagshandels

SIX-Handel: SMI nachmittags im Plus

SMI aktuell: SMI bewegt sich mittags im Plus