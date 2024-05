Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 91,90 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 91,90 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 92,14 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 91,11 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 720.749 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 94,52 CHF markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 2,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 79,21 CHF fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,70 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,00 CHF.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,34 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Novartis.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,24 USD je Aktie belaufen.

