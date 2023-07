Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Vormittag an Fahrt

Novartis im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 91,07 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91,12 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 90,82 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 59.776 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 3,16 Prozent Luft nach oben. Bei 73,32 CHF fiel das Papier am 27.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,30 CHF aus.

Am 18.07.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13.622,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Novartis dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

