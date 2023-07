Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag gesucht

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 91,39 CHF.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 91,39 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,48 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 90,82 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 341.899 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 93,95 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 27.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,77 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13.622,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.781,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,87 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

