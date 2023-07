Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 91,19 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 91,19 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 91,64 CHF. Bei 90,82 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 683.485 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 3,03 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,60 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,30 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.622,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.781,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,87 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Positive CHMP-Empfehlung für Sandoz-MS-Biosimilar Natalizumab

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Novartis-Investment eingefahren

Novartis-Aktie gesucht: Jahresziele abermals angehoben - Generikatochter soll Anfang des vierten Quartals an die Börse