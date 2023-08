Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 89,56 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 89,56 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,13 CHF nach. Bei 89,84 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 391.849 Novartis-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,13 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,30 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,83 USD gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.622,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.781,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,89 USD je Novartis-Aktie.

