Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 89,58 CHF.

Um 15:53 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 89,58 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 89,13 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,84 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 910.833 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,88 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 73,32 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,15 Prozent.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,83 USD, nach 1,56 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.622,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.781,00 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 24.10.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie profitiert: Novartis erzielt Studienerfolg für Cholesterin-Injektion Leqvio

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis verdient

Novartis-Aktie dennoch etwas leichter: Novartis-Tochter Sandoz mit FDA-Zulassung für MS-Biosimilar in den USA