Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Novartis hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 84,55 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 84,55 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,63 CHF aus. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 84,45 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,54 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.627 Stück gehandelt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 90,16 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 93,30 CHF.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.543,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.782,00 USD.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

