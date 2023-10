Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Mittag

Kurs der Novartis

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 85,07 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 85,07 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,16 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,54 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 290.886 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,98 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,30 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 24.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

