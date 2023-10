Notierung im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag freundlich

31.10.23 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 84,91 CHF nach oben.

Werbung

Um 15:53 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 84,91 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 85,19 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,54 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 667.585 Novartis-Aktien. Bei 90,16 CHF markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,69 Prozent. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,30 CHF. Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.543,00 USD erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,57 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SLI aktuell: SLI schlussendlich fester Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich auf grünem Terrain Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI am Montagnachmittag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com