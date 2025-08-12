DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto17,12 +5,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.553 +2,1%Euro1,1671 +0,2%Öl66,41 +0,1%Gold3.374 -0,7%
Novartis-Aktie: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien

11.08.25 07:44 Uhr

Novartis kann einen Forschungserfolg verbuchen. Der Pharmakonzern hat mit seinem Kandidaten Ianalumab in zwei zulassungsrelevanten Studien die gesteckten Ziele in der Behandlung des Sjögren-Syndroms erreicht.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel