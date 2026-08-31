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Novartis-Arznei erreicht gegen Multiple Sklerose in Klinik primäre Ziele

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Novartis AG
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Von Adria Calatayud

DOW JONES--Novartis hat mit seinem Medikament Rhapsido in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien bei der häufigsten Form von Multipler Sklerose das primäre Ziel erreicht und die Rückfallraten im Vergleich zu einer konkurrierenden Behandlung gesenkt.

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In einer Mitteilung des Schweizer Pharmaunternehmens heißt es, das Medikament habe in zwei Studien mit Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose die annualisierte Rückfallrate und entzündliche Hirnläsionen im Vergleich zum Medikament Aubagio von Sanofi reduziert.

Das neue Medikament zeigte laut Novartis in den Studien zudem ein günstiges Sicherheitsprofil.

Novartis will die Daten weltweit bei den Gesundheitsbehörden einreichen, um eine Zulassung für das Medikament bei schubförmig verlaufender Multipler Sklerose zu beantragen. Das Mittel ist bereits in den USA und der Europäischen Union zur Behandlung der Hauterkrankung chronische Nesselsucht zugelassen.

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Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)

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DatumRatingAnalyst
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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