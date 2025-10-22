DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -3,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.117 -0,6%Euro1,1614 +0,1%Öl62,56 +1,5%Gold4.155 +0,7%
Novartis' Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica

22.10.25 08:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
104,56 CHF 0,42 CHF 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Novartis hat mit seinem Immunologie-Medikament Cosentyx das primäre Ziel und alle sekundären Ziele in einer Spätphasenstudie zur Behandlung von Patienten mit der entzündlichen rheumatischen Erkrankung Polymyalgia rheumatica (PMR) erreicht. Dies teilte der Schweizer Pharmakonzern am Mittwoch mit.

Cosentyx wird zur Behandlung mehrerer immunvermittelter entzündlicher Erkrankungen eingesetzt. Die Ergebnisse zeigten eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame anhaltende Remission im Vergleich zu Placebo. Der Konzern will die Daten in Kürze auf einem medizinischen Kongress vorstellen und sie im ersten Halbjahr 2026 bei den Gesundheitsbehörden einreichen.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 02:45 ET (06:45 GMT)

