Novartis' Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica
Werte in diesem Artikel
Von Andrea Figueras
DOW JONES--Novartis hat mit seinem Immunologie-Medikament Cosentyx das primäre Ziel und alle sekundären Ziele in einer Spätphasenstudie zur Behandlung von Patienten mit der entzündlichen rheumatischen Erkrankung Polymyalgia rheumatica (PMR) erreicht. Dies teilte der Schweizer Pharmakonzern am Mittwoch mit.
Cosentyx wird zur Behandlung mehrerer immunvermittelter entzündlicher Erkrankungen eingesetzt. Die Ergebnisse zeigten eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame anhaltende Remission im Vergleich zu Placebo. Der Konzern will die Daten in Kürze auf einem medizinischen Kongress vorstellen und sie im ersten Halbjahr 2026 bei den Gesundheitsbehörden einreichen.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/thl
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2025 02:45 ET (06:45 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen