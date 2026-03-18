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Novartis erweitert Brustkrebs-Portfolio mit Zukauf

20.03.26 08:39 Uhr
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Aktien
Novartis AG
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Basel (dpa-AFX) - Novartis übernimmt vom US-Biotechunternehmen Synnovation Therapeutics ein Krebsforschungsprogramm rund um den Wirkstoff SNV4818. Dazu erwirbt Novartis die Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics für zwei Milliarden US-Dollar. Zusätzlich können erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu einer Milliarde fällig werden.

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SNV4818 ist ein oral verabreichbares Medikament, das derzeit in einer Phase-I/II-Studie zur Behandlung von Brustkrebs und anderen fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht wird, teilte Novartis am Freitag mit.

Der Wirkstoff verfolgt laut Novartis einen gezielten Therapieansatz: Das Medikament soll spezifisch mutierte Krebszellen angreifen und gesunde Zellen möglichst schonen. Dadurch könnten Nebenwirkungen reduziert und die Verträglichkeit im Vergleich zu bestehenden Therapien verbessert werden. Zudem lasse sich der Wirkstoff potenziell besser mit anderen Behandlungsformen wie Hormon- oder CDK-Inhibitor-Therapien kombinieren./hr/ra/DP/jha/

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06.03.2026Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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17.02.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
09.02.2026Novartis HaltenDZ BANK
06.02.2026Novartis NeutralUBS AG
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04.02.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2025Novartis UnderweightBarclays Capital
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

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