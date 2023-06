Novartis kauft amerikanische Biotech-Firma Chinook

Aktien in diesem Artikel Novartis 90,17 EUR

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis baut sein Geschäft mit einem Milliardenzukauf in den USA aus.

Für bis zu 3,5 Milliarden Dollar werde die Firma Chinook Therapeutics übernommen, teilte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Montag mit. Novartis zahle für das Biotech-Unternehmen mit Sitz in Seattle 3,2 Milliarden Dollar in bar oder 40 Dollar je Aktie. Die Zahlung von weiteren vier Dollar je Aktie sei an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Chinook entwickelt Novartis zufolge zwei Medikamente gegen seltene, schwere chronische Nierenerkrankungen.

