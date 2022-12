Novartis legt US-Kartellverfahren gegen Zahlung von 245 Mio USD bei

Von Christian Moess Laursen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat ein Kartellverfahren in den USA durch einen Vergleich beigelegt. Dabei geht es um eine Lizenzvereinbarung zwischen Novartis und der Par Pharmaceutical Inc aus dem Jahr 2011, in der Par die Einführung eines Generikums verzögerte, das mit dem verschreibungspflichtigen Novartis-Medikament Exforge, einem Blutdrucksenker, konkurrieren sollte, wodurch die Laufzeit der Patente von Novartis effektiv verlängert wurde. Die Novartis AG zahlt nun nach eigenen Angaben 245 Millionen US-Dollar und erklärte: "Sobald der Vergleich rechtskräftig ist, sind für Novartis alle offenen Ansprüche in dieser Angelegenheit erledigt."

December 29, 2022