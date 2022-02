Novartis mit dreifachem Nettogewinn - Sandoz-Entscheid bis Ende 2022

FRANKFURT (Dow Jones)--Novartis hat seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr mit Hilfe des millardenschweren Verkaufs von Roche-Aktien knapp verdreifacht - auf etwas über 24 Milliarden Dollar. Der Schweizer Pharmakonzern will seine Dividende nun um 3,3 Prozent auf 3,10 Franken anheben, wie er in Basel mitteilte. In diesem Jahr peilt Novartis Umsatzwachstum sowie eine überproportionale Steigerung des bereinigten Betriebsgewinns - des sogenannten operative Kernergebnisses - im mittleren einstelligen Prozentbereich an.

2021 verbuchte der Pharmakonzern Einnahmen von 51,53 Milliarden Dollar, ein Plus von 6 Prozent, während das operative Konzernergebnis um 8 Prozent auf 16,6 Milliarden Dollar zulegte. Das entsprach der zuletzt bestätigten Prognose. Zu Sandoz hieß es, man gehe davon aus, bis zum Jahresende im Rahmen der angekündigten strategischen Überprüfung über eine Entscheidung informieren zu können. Alle Optionen - von der Beibehaltung des Geschäfts bis zur Trennung - würden weiter geprüft.

Im Schlussquartal verzeichnete Novartis 6 Prozent Wachstum, wobei Volumensteigerungen um 11 Prozent von Preisverfall und generischer Konkurrenz entsprechend geschmälert wurden. Novartis profitierte hier besonders vom Bereich Innovative Medicines. Das operative Kernergebnis kletterte von 3,50 auf 3,82 Milliarden Dollar.

