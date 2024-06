Novartis plant Squeeze-Out der verbleibenden Minderheitsaktionäre von Morphosys

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis will die Übernahme des deutschen Biotechunternehmens MorphoSys zum Abschluss bringen. Hierfür sei nun der Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre von Morphosys geplant, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Novartis hält den Angaben zufolge rund 91 Prozent des MDax-Konzerns und will auch die restlichen Anteile erwerben und Morphosys von der Börse nehmen. Im Rahmen eines Delisting-Erwerbsangebots will Novartis für die ausstehenden Papiere nun je 68,00 Euro in bar bieten. Das entspricht dem ursprünglichen Übernahmeangebot. Der Gesamtpreis der Akquisition beträgt rund 2,7 Milliarden Euro./hr/tv/AWP/mis