DAX 25.455 +0,2%ESt50 6.124 +0,1%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.241 +0,3%Bitcoin 71.703 +0,1%Euro 1,1146 -0,3%Öl 115,6 -0,2%Gold 4.037 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Novartis stoppt Spätphasen-Studie für Remibrutinib bei Myasthenia gravis

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
139.40 EUR 2.22 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Novartis hat eine klinische Spätphasen-Studie für das Medikament Remibrutinib bei einer seltenen neuromuskulären Erkrankung mangels Wirksamkeit abgebrochen. Führungskräfte betonten jedoch, das Arzneimittel könnte trotzdem noch das erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte werden.

Werbung

Der Schweizer Pharmakonzern gab den Abbruch der Remibrutinib-Studie bei generalisierter Myasthenia gravis am Dienstag zusammen mit den Ergebnissen für das dritte Quartal bekannt. Für die laufenden Studien zu anderen Indikationen habe diese Entscheidung jedoch keine Konsequenzen, hieß es.

Die Entscheidung folgte auf eine Analyse, wonach die Behandlung ihre Wirksamkeitsziele voraussichtlich verfehlen wird, wie Novartis mitteilte. Sicherheitsbedenken seien nicht festgestellt worden.

Die Analyse habe gezeigt, dass Remibrutinib nicht signifikant besser als die derzeitige Standardtherapie sein dürfte, sagte Novartis-Chef Vas Narasimhan während einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Remibrutinib besitze nach wie vor das Potenzial, zum umsatzstärksten Medikament in der Geschichte von Novartis zu werden.

Werbung

Vergangene Woche hatte das Unternehmen mitgeteilt, das Medikament habe in zwei Spätphasen-Studien zu der häufigsten Form von Multipler Sklerose zu einer umfassenden Kontrolle der Krankheit bei den beteiligten Patienten beigetragen. Das Präparat ist bereits unter dem Namen Rhapsido zur Behandlung von chronischer Nesselsucht bzw. chronischer spontaner Urtikaria zugelassen. Zudem wird es zur Behandlung der Hauterkrankung Hidradenitis suppurativa sowie bei Nahrungsmittelallergien untersucht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 10:06 ET (14:06 GMT)

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15:16 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:51 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Novartis Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Novartis Neutral UBS AG
26.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.