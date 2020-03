Novartis-Tochter Sandoz zahlt 195 Mio USD für Preisabsprachen

Von Brent Kendall und Jared S. Hopkins

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Novartis-Tochter Sandoz muss in den USA eine Strafe in Höhe von 195 Millionen US-Dollar für die Festsetzung von Preisen für Generika zahlen. Sandoz habe sich schuldig bekannt, sich an mehreren Manipulationen von Angeboten beteiligt und Preisabsprachen für eine Reihe von Generika getroffen zu haben, teilte das Justizministerium mit.

Sandoz habe eine Vereinbarung über den Aufschub der Strafverfolgung getroffen und kooperiere mit den laufenden Ermittlungen. Die Vereinbarung sieht vor, dass die vier Anklagepunkte gegen das Unternehmen nach drei Jahren fallen gelassen werden, wenn Sandoz seinen Verpflichtungen gegenüber dem Justizministerium nachkommt. Die verhängte Strafe sei die höchste, die das Ministerium je für ein rein inländisches Preiskartell verhängt habe.

