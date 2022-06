Novartis-Tumorpräparat mit beschleunigter Zulassung in den USA

(Wiederholung)

Von Joshua Kirby

ZÜRICH (Dow Jones)--Novartis hat in den USA für ein Kombinationspräparat zur Krebsbehandlung eine beschleunigte Zulassung von der Arzneimittelbehörde FDA erhalten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, kann die Kombination aus Tafinlar (Dabrafenib) + Mekinist (Trametinib) nun bei Erwachsenen und Kindern älter als 6 Jahren zur Behandlung von inoperablen oder metastasierenden soliden Tumoren mit BRAF V600E-Mutation eingesetzt werden, für die es keine zufriedenstellenden anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt. Der Zulassung gingen laut Novartis erfolgreiche klinische Studien voraus. Im Rahmen des beschleunigten Zulassungsprogramms könnte die weitere Zulassung von weiteren positiven Studien abhängen, so Novartis. Bisher habe in drei klinischen Studien bei der Behandlung insgesamt gute Ansprechraten und ein konsistentes Sicherheitsprofil gezeigt werden können.

