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Heute im FokusDAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech -- BASF überrascht mit Ausblick -- Commerzbank, Siemens Energy, Mercedes-Benz im Fokus
Microsoft: Milliardenumsätze in Deutschland - doch die meisten EU-Steuern zahlt der Konzern anderswo. Rheinmetall-Chef rechnet mit der deutschen Rüstungspolitik ab. Zalando-Betriebsrat macht vor entscheidender Runde Druck. easyJet stimmt Übernahmeangebot zu. Porsche streicht offenbar tausende Stellen.
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