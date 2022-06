Novartis verliert Rechtsstreit zu Gilenya-Patent in USA

Von Maitane Sardon

ZÜRICH (Dow Jones)--Novartis hat in den USA vor einem Berufungsgericht einen Rechtsstreit über die Exklusivität seines Multiple-Sklerose-Blockbuster-Medikaments Gilenya verloren. Der Schweizer Pharmakonzern teilte mit, er plane, die Entscheidung anzufechten. Laut Mitteilung hat ein neues Gremium von drei Richtern des US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) Novartis' Patent auf Gilenya für ungültig erklärt und damit eine frühere Entscheidung desselben Gerichts vom Januar 2022 aufgehoben.

Kläger ist der chinesische Arzneimittelhersteller HEC Pharma Co. Im August 2020 hatte ein US-Bundesgericht in Delaware HEC Pharma die Markteinführung einer generischen Version des Medikaments bis zum Auslaufen des Gilenya-Patents im Dezember 2027 untersagt. Im Januar 2022 bestätigte der Federal Circuit diese Entscheidung, doch HEC Pharma beantragte eine erneute Anhörung. Nun kippte dasselbe Gericht in einer neuen personellen Zusammensetzung diese Entscheidung. HEC Pharma ist laut Novartis das einzige verbleibende Unternehmen, das das Patent anfechte. Novartis habe sich vor Ablauf des Patents mit anderen Arzneimittelherstellern geeinigt.

"Novartis beabsichtigt, die Gültigkeit des Patents energisch zu verteidigen und erwägt alle verfügbaren Optionen", so das Unternehmen. Dazu gehöre auch, eine Überprüfung der Gerichtsentscheidung durch das gesamte US-Gericht CAFC anzustreben, ein Prozess, der mehrere Monate dauern könne.

June 22, 2022