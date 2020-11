Novartis will für 2,5 Mrd US-Dollar Aktien zurückkaufen

Von Cecilia Butini

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis legt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar auf. Der Aktienrückkauf starte ab sofort und soll bis in die erste Hälfte des Jahres 2021 dauern, teilte Novartis mit. Zudem bekräftigte die Gesellschaft, bis zum Jahresende Einsparungen von 2 Milliarden Dollar zu erzielen. Diese stammten sowohl von der globalen Fertigungsorganisation Novartis Technical Operations sowie anderen Geschäftsbereichen. Für seine technischen Betriebe rechnen die Schweizer mittelfristig nun mit höheren Einsparungen durch eine verstärkte Produktivität - ab 2021 sollen diese bei 2 Milliarden Dollar statt 1,5 Milliarden liegen.

Novartis geht davon aus, dass seine Medikamenten-Pipeline mittel- bis langfristig das Wachstum ankurbeln wird und schätzt, dass in den Jahren 2021 und 2022 einige wichtige Meilensteine in seinem Pharmageschäft bei Medikamenten, die sich in mittleren- oder späten Testphasen befinden, erzielt werden.

