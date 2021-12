Novartis zahlt Erlös aus Verkauf von Roche-Paket an Aktionäre aus

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmariese Novartis will den Großteil des Erlöses aus dem Verkauf seines milliardenschweren Roche-Aktienpakets an seine Aktionäre auszahlen.

Der Arzneimittelhersteller aus Basel kündigte am Donnerstag ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 15 Milliarden Dollar an. Das Unternehmen habe dank einer starken operativen Geschäftsentwicklung, der Aussichten auf Gewinnwachstum und des Erlöses aus dem Verkauf der Roche-Beteiligung die Flexibilität, Geld an seine Eigentümer zurückzuführen, erklärte Novartis. "Das ohne die Fähigkeit des Unternehmens zu wertsteigernden Fusionen und Übernahmen einzuschränken, und gleichzeitig eine starke, wachsende Dividende zu zahlen und in das Unternehmen zu reinvestieren." Der Rückkauf eigener Titel soll bis Ende 2023 umgesetzt werden.

Novartis und Roche hatten jüngst nach zwei Jahrzehnten ihre ungewöhnliche Verflechtung aufgelöst. Roche kaufte dem Rivalen für rund 21 Milliarden Dollar knapp ein Drittel der stimmberechtigten Roche-Inhaberaktien ab.