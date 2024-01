Novavax Aktie News: Novavax gibt am Vormittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Novavax gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 4,79 USD ab.

Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,79 USD nach. Die Novavax-Aktie sank bis auf 4,80 USD. Bei 4,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.171.889 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,70 USD. Dieser Kurs wurde am 19.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 186,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,80 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.11.2023 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 186,99 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,58 USD erwirtschaftet worden waren, um 74,55 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,653 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

