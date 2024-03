Novavax Aktie News: Novavax steigt am Nachmittag

Blick auf Novavax-Kurs

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 4,96 USD.

Die Novavax-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,96 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 5,15 USD. Bei 5,09 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.720.794 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 10.05.2023 markierte das Papier bei 11,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2024 bei 3,53 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 28,78 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 28.02.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -2,15 USD vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 60,34 Prozent zurück. Hier wurden 291,34 USD gegenüber 734,58 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,256 USD je Novavax-Aktie.

