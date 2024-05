Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochnachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 4,46 USD.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 4,46 USD. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 4,49 USD. Bei 4,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 43.911 Aktien.

Bei 11,35 USD erreichte der Titel am 10.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 154,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2024 (3,54 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novavax vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,48 Prozent auf 291,34 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,723 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal