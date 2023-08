Novavax Aktie News: Novavax fällt am Vormittag

Kurs der Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novavax befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 8,39 EUR ab.

Die Novavax-Aktie notierte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 8,39 EUR. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 8,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,46 EUR. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.088 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 62,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 86,46 Prozent niedriger. Am 23.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,19 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Novavax ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novavax vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,95 USD – das entspricht einem Minus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 703,97 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Novavax am 03.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Verlust von -1,650 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen