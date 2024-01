Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 4,44 EUR.

Das Papier von Novavax gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:20 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 4,44 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,37 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,37 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.113 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 12,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 64,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.01.2024 bei 4,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Am 09.11.2023 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 186,99 USD in den Büchern – ein Minus von 74,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 734,58 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novavax wird am 27.02.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2023 -3,653 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

