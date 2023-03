Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Geschäftsbetrieb fraglich

Der Impfstoffhersteller Novavax gehörte während der Corona-Pandemie zu den Stars am Börsenhimmel. Die am Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen zeigen aber, dass das Unternehmen auf operativer Ebene in massiven Schwierigkeiten ist. Offenbar sind die Probleme so gravierend, dass Novavax den eigenen Fortbestand in Zweifel zieht.