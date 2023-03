Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Bullenmodus

Um 04:09 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 5,6 Prozent auf 6,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 6,80 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 6,33 EUR. Bisher wurden heute 6.341 Novavax-Aktien gehandelt.

Bei 78,00 EUR markierte der Titel am 03.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 91,39 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,19 EUR ab. Mit Abgaben von 8,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novavax gewährte am 28.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -11,18 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 357,40 USD gegenüber 222,20 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Novavax wird am 08.05.2023 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Novavax 2023 einen Verlust in Höhe von -5,296 USD ausweisen wird.

Novavax-Aktie bricht an der NASDAQ um fast 26 Prozent ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen

BioNTech-Aktie, Novavax-Aktie, Moderna-Aktie und Co. im Fokus: So viel Impfstoff wurde bereits nach Deutschland geliefert

