Novavax Aktie News: Novavax mit herben Abschlägen am Vormittag

Um 09:22 Uhr rutschte die Novavax-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 7,8 Prozent auf 42,94 EUR ab. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 42,94 EUR. Bei 42,94 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60 Novavax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2021 auf bis zu 232,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,50 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,33 EUR am 28.04.2022. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 6,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -11,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,70 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,55 Prozent auf 222,20 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 279,66 USD gelegen.

Am 09.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 12,70 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Impfstoff-Titel: Deshalb ziehen Moderna-Aktien und BioNTech-Aktien an der Konkurrenz vorbei

Valneva-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Impfstoff-Werte - Risiko-Aversion

BioNTech, Moderna, Novavax & Co: Welche Impfstoffaktien jetzt wieder interessant sind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com