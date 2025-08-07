Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Abend an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novavax zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 7,51 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 7,51 USD zu. Bei 7,66 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 632.769 Novavax-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,22 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 102,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 33,22 Prozent Luft nach unten.

Novavax-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Novavax veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novavax wird am 05.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,49 USD je Aktie belaufen.

