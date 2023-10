Novavax Aktie News: Novavax am Montagvormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novavax gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 6,96 EUR zu.

Um 09:04 Uhr ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 6,96 EUR. Bei 6,96 EUR markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 6,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 1.039 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2022 bei 25,37 EUR. 264,54 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,19 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 25,37 Prozent wieder erreichen.

Am 08.08.2023 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -6,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 424,43 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 128,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 185,93 USD umsetzen können.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,655 USD je Novavax-Aktie.

