Novavax Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Novavax

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 6,99 USD abwärts.

Um 12:00 Uhr fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 6,99 USD ab. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 5.563 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,66 USD an. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 72,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,61 USD fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,81 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 08.08.2023. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -6,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 424,43 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,93 USD umgesetzt worden waren.

Am 27.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,788 USD je Novavax-Aktie belaufen.

