Novavax Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Novavax

So bewegt sich Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Novavax-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 6,98 USD.

Die Novavax-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,98 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 329 Novavax-Aktien.

Am 16.11.2022 markierte das Papier bei 25,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 72,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 5,61 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,70 Prozent.

Novavax veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -6,53 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 424,43 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 128,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 185,93 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2024 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Novavax 2023 einen Verlust in Höhe von -1,788 USD ausweisen wird.

