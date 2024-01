Novavax Aktie News: Anleger greifen bei Novavax am Mittwochmittag zu

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Novavax. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 5,06 USD zu.

Um 12:00 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,06 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 12.497 Novavax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,70 USD erreichte der Titel am 19.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 170,75 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,77 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 5,73 Prozent sinken.

Am 09.11.2023 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,15 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 186,99 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,58 USD erwirtschaftet worden waren, um 74,55 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2024 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,653 USD je Novavax-Aktie belaufen.

