Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag tiefer

Die Aktie von Novavax gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,77 EUR abwärts.

Um 09:11 Uhr fiel die Novavax-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 6,77 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Novavax-Aktie ging bis auf 6,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,76 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.127 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2022 markierte das Papier bei 76,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.033,23 Prozent. Am 23.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,29 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.05.2023 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von 2,56 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 88,50 Prozent auf 80,95 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 703,97 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,865 USD je Novavax-Aktie.

