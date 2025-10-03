Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 9,32 USD abwärts.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 9,32 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,32 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97.758 Novavax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2024 auf bis zu 15,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 85,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 415,48 Mio. USD gelegen.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,49 USD je Aktie aus.

