Novavax Aktie News: Novavax am Montagmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 5,32 USD.

Die Novavax-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 5,32 USD abwärts. Bisher wurden heute 6.479 Novavax-Aktien gehandelt.

Am 10.05.2023 markierte das Papier bei 11,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 113,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2024 (3,53 USD). Abschläge von 33,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 28.02.2024 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -2,28 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 291,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357,40 USD US-Dollar umgesetzt.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,900 USD je Novavax-Aktie.

