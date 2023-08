Novavax Aktie News: Novavax am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 8,34 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 11:38 Uhr 1,3 Prozent auf 8,34 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 869 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 63,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 658,23 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,61 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 09.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,41 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,56 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 88,50 Prozent auf 80,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 703,97 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Novavax am 08.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novavax-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 06.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novavax-Verlust in Höhe von -1,650 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen