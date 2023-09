Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich Novavax

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 8,27 USD zu.

Die Aktie notierte um 01:58 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 8,27 USD zu. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 8,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,04 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.030.191 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,37 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 303,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,61 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 47,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novavax gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,53 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 424,43 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 128,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 185,93 USD erwirtschaftet worden.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,851 USD je Novavax-Aktie.

